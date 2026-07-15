Более 63 тысяч человек воспользовались полетами по Хабаровскому краю за полгода

Это на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в первой половине текущего года количество рейсов на местных авиалиниях выросло на 330. Всего в этом году планируется выполнить 2 457 рейсов внутри Хабаровского края. Так, на маршруте Хабаровск — Советская Гавань теперь 191 рейс вместо 152, на маршруте Хабаровск — Николаевск-на-Амуре количество рейсов выросло с 586 до 678, на маршруте Хабаровск — Богородское рейсы стали выполняться три раза в неделю (по понедельникам, средам и пятницам). А на линии Хабаровск — Охотск рейсы стали обслуживаться ежедневно после того как были добавлены полеты по выходным и в будние дни в сезон. Более того, в Хабаровском крае в этом году появились два новых маршрута: Охотск — Нелькан — Джигда — Аим и Николаевск-на-Амуре — Лазарев. Все новые направления субсидируются из краевого бюджета, что позволяет жителям удаленных населенных пунктов летать по территории региона часто и по доступным ценам. Это крайне важно, так как в некоторых районах авиация является единственным способом добраться до «большой земли».