Вы точно знаете, что нужно проверить в вашем возрасте? Откровенный разговор с гинекологом

В День гинеколога мы решили не останавливаться на поздравлениях, а поговорить о насущном. О том, как женщине не запутаться в бесконечных анализах, не пропустить важное и не потратить деньги на лишнее. Наш собеседник — Венера Акчурина, врач-акушер-гинеколог хабаровской поликлиники. Вместе мы прошли по возрастам — от 20 до 40+, разобрали самые спорные обследования, обсудили климатические ловушки Дальнего Востока и даже вспомнили случай, когда обычный плановый поход к врачу спас жизнь. 20 лет: молодость — не повод пропускать обязательные обследования Многие привыкли идти к гинекологу, только когда что-то болит. Между тем профилактика устроена как техосмотр: его делают не потому что сломалось, а, чтобы не сломалось. Казалось бы, в 20 лет здоровье должно быть железным. Однако именно в этом возрасте закладывается фундамент репродуктивной системы на десятилетия вперед. При этом молодые девушки часто впадают в две крайности: либо вообще не ходят к гинекологу («ничего не болит»), либо сдают все подряд в частных лабораториях, поддавшись рекламе. Где та золотая середина и что действительно нужно проверить даже при отсутствии жалоб? — Какие 3−4 обследования обязательны для женщины в 20 лет, даже если ничего не беспокоит? — В 20 лет даже при отличном самочувствии я советую провести мини-чекап: 1. Общий анализ крови — проверить, нет ли анемии и скрытого воспаления. 2. Ферритин и витамин D — чтобы понять, есть ли скрытый дефицит железа и солнечного витамина (это важно для энергии и иммунитета). 3. Гинекологический осмотр + УЗИ малого таза — лучше на 5−7 день цикла. Поможет увидеть кисты, миомы или полипы на ранней стадии. 4. Мазок на цитологию (ПАП-тест) — для проверки клеток шейки матки. В этом возрасте лучше делать жидкостную версию — она точнее. Проводится раз в 3 года. Бонусом: убедитесь, что цикл регулярный, подберите контрацепцию с врачом, если она нужна, и сделайте прививку от ВПЧ, если не делали раньше. С другой стороны, клиники пестрят предложениями комплексных чекапов с онкомаркерами и расширенными гормональными обследованиями. Многие из этих услуг в молодом возрасте совсем не нужны. — Что из популярного в частных клиниках чаще всего делают зря в этом возрасте? — Мазок на флору. Да, это тот самый «общий мазок», который берут при любом визите. Но если у вас нет зуда, жжения, необычного запаха или странных выделений — сдавать его ежегодно просто ради галочки не нужно. Если нет жалоб, этот анализ не всегда нужен. Также не имеет смысла сдавать анализы на гормоны просто для профилактики. Без нарушений цикла или других симптомов их интерпретация часто неинформативна. 30 лет: планирование беременности и первые дефициты Тридцатилетние пациентки — самые пытливые. Они уже наслышаны о гормонах, кистах и генетических тестах. Приходя на прием, нередко приносят папки с анализами, сделанными «на всякий случай». Но подготовка к беременности требует не тотальной диагностики, а прицельных исследований. — В 30 лет многие думают о детях. Что из обследований реально важно на этапе планирования, а какие анализы можно не сдавать? — Беременность — процесс естественный, но к нему лучше подготовиться заранее, чтобы повысить шансы на рождение здорового малыша. Что реально важно? Оптимальным является планирование беременности, когда еще до ее наступления есть возможность провести полное обследование и лечение выявленных заболеваний, и при необходимости сделать плановую вакцинацию, начать соблюдать здоровый образ жизни и принимать фолиевую кислоту с целью максимального повышения вероятности рождения здорового ребенка. Важный момент — сроки. Если вам до 35 лет, врачи рекомендуют пытаться год, прежде чем бить тревогу. Если после 35 — через 6 месяцев регулярных попыток стоит обратиться к репродуктологу. Но если у вас нерегулярный цикл, хронические болезни или были операции — не ждите, идите раньше. Главное — не паниковать и не заниматься самодиагностикой. Подготовка к беременности — это не марафон анализов, а разумный, спокойный план. В Хабаровском крае, несмотря на обилие солнечных дней, климат резко континентальный: долгая зима с сильными морозами и жаркое лето. Такой режим требует от организма дополнительных ресурсов. — Какие дефициты вы видите чаще всего у пациенток в крае? — В Хабаровском крае у женщин я чаще всего вижу два дефицита. Они не болят в привычном смысле, но сильно снижают качество жизни. Первый — витамин D. К весне многие приходят с разбитостью, мышечной слабостью. Кажется, что просто накопилась усталость за зиму, а на деле — нехватка витамина, который влияет на иммунитет, настроение и даже усвоение кальция. Это легко корректируется, но требует контроля. Второй дефицит — ферритин, то есть запасы железа. У женщин в репродуктивном возрасте ежемесячные кровопотери — это норма. Но на фоне стресса и заболеваний ЖКТ происходит снижение усвояемости железа. Это проявляется как обычная анемия: постоянная сонливость, бледность, ломкость волос, холодные руки и ноги — многие списывают это на погоду или характер. Оба дефицита коварны тем, что развиваются постепенно, и женщина просто привыкает к «вялому» состоянию, считая его нормой. Поэтому я рекомендую проверять витамин D и ферритин как минимум раз в год — особенно после зимы, когда ресурсы организма на исходе. 40+: когда усталость — это не просто усталость Женщины у нас привыкли к нагрузкам: работа, быт, забота о детях. К тому же перепады температур на Дальнем Востоке добавляют сложностей. И когда начинаются проблемы со здоровьем, многие говорят: «Это возраст, что поделать». А ведь за этими симптомами могут стоять состояния, которые требуют не терпения, а коррекции. — Есть ли в этом возрасте такие симптомы, которые женщины привычно списывают на возраст или усталость, а на деле это повод для прицельной проверки? Назовите 2−3 самых частых примера и что с ними делать. — После 45 лет женщины часто списывают на возраст три симптома, а на деле — это гормональные изменения, которые можно облегчить: 1. Приливы и ночная потливость — женщины часто списывают эти симптомы на жару, усталость или стресс. Однако на самом деле это может быть признаком снижения уровня эстрогена. Такие проявления мешают нормальному сну и качеству жизни. Если вы испытываете эти симптомы, обратитесь к врачу — они поддаются коррекции. 2. Перепады настроения, тревога и забывчивость — многие женщины считают, что это просто проявление характера или усталости. Но на самом деле это могут быть гормональные изменения, влияющие на работу мозга. Эти симптомы временные и могут быть скорректированы. 3. Сухость и дискомфорт в интимной зоне — некоторые думают, что это нормальное явление. Однако сухость и дискомфорт могут быть вызваны истончением слизистой. Это состояние можно и нужно лечить с помощью местных средств. Не игнорируйте эти симптомы, обратитесь к специалисту для решения проблемы. А теперь — конкретика. Допустим, женщине 44 года, она живет в Хабаровске, чувствует себя нормально, но хочет сделать минимальный базовый набор анализов, чтобы спать спокойно. — Какие 3 анализа вы считаете базой для женщины 40+ именно в условиях Хабаровского края, и почему? — Гликированный гемоглобин (HbA1c). Он показывает средний уровень глюкозы за последние 3 месяца и помогает выявить скрытый сахарный диабет. Развернутый липидный профиль (ЛПВП, ЛПНП, триглицериды). Это важно для оценки сердечно-сосудистых рисков, особенно в условиях местного климата. ТТГ (тиреотропный гормон). Работа щитовидной железы влияет на многие процессы в организме, и в 40 лет стоит контролировать ее функцию регулярно. Важные онкоскрининги (маммография, исследование кала на скрытую кровь, ПАП-тест). «Если бы она отложила визит на год, последствия могли быть совсем другими…» В своей практике врачи нередко сталкиваются с запущенными случаями, которые можно было предотвратить. Но бывают и истории, когда вовремя сделанный анализ или плановый визит кардинально меняют судьбу. — Расскажите, были ли какие-то случаи, когда пациентка вовремя сделала обследование и это помогло не запустить болезнь и вовремя ее вылечить? — Один из самых показательных случаев — женщина 42 лет. Она пришла ко мне на обычный профилактический осмотр, без каких-либо жалоб. Менструальный цикл у нее был в порядке, ничего не болело. Но, как выяснилось, она нерегулярно сдавала специальный мазок (ПАП-тест) и не знала, что нужно проверяться с 30 лет на ВПЧ. Анализ показал вирус папилломы человека 16-го типа и начальные изменения клеток. Хорошая новость в том, что это были только ранние, предраковые изменения, а не сам рак. Мы сделали кольпоскопию и биопсию — подтвердилась умеренная дисплазия, предраковое состояние. Провели операцию по удалению участка. Сейчас наблюдаемся. Это классика: если бы она отложила визит на год, последствия могли быть совсем другими. Поэтому я всегда говорю пациенткам: профилактика — это не про страх, это про контроль. Особенно если вы вообще не знаете о скрининге. Получается, что у каждого возраста своя особенность и свои риски, но объединяет их одно: регулярное наблюдение у грамотного специалиста — это не прихоть, а инвестиция в качество жизни. Будем надеяться, что наше интервью станет для вас удобной шпаргалкой: что, когда и зачем проверять. Берегите себя и не откладывайте визит к врачу, если что-то настораживает. Не является рекламой. Имеются противопоказания. Перед любыми медицинскими процедурами/обследованиями необходима консультация специалиста.