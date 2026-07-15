Единственная больница Красноуральска временно закрыла педиатрическое отделение

Единственная больница в Красноуральске временно остановила работу педиатрического отделения. Дело в том, что в учреждении с 13 июля по 30 августа проводят ремонт. Об этом сообщили в администрации Красноуральской ЦРБ.
Отмечается, что на время проведения ремонта в детской поликлинике организована работа кабинета неотложной помощи.
— В случае необходимости, за медпомощью в вечернее и ночное время, а также в выходные и нерабочие праздничные дни вы можете обратиться в отделение скорой помощи или в приемное отделение нашей организации, где организованы ургентные дежурства врачей-педиатров, — пояснили в медучреждении.
По словам администрации, пациентов будут направлять в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила.