Единственная больница Красноуральска временно закрыла педиатрическое отделение

— В случае необходимости, за медпомощью в вечернее и ночное время, а также в выходные и нерабочие праздничные дни вы можете обратиться в отделение скорой помощи или в приемное отделение нашей организации, где организованы ургентные дежурства врачей-педиатров, — пояснили в медучреждении.