В Волжском врачи вживили 35-летнему мужчине «ловушку» для тромбов

Как уточнили в облздраве, 35-летний пациент с жалобами на выраженную одышку и чувство нехватки воздуха, возникающие при минимальной нагрузке, поступил в стационарное отделение скорой медицинской помощи ГБУЗ «ГКБ № 1 им. С. З. Фишера». В ходе обследования было выявлено наличие острой сосудистой патологии и мужчину немедленно госпитализировали в отделение анестезиологии-реанимации.