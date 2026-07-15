В военном городке Хабаровск-47 модернизируют угольную котельную перед началом отопительного сезона

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, котельная мощностью почти 15 Гкал/ч отапливает 14 домов, школу, детский сад, поликлинику, госпиталь и клуб. Раньше объект находился в крайне плохом состоянии — оборудование было изношенным, трубы покрылись толстым слоем накипи из-за отсутствия очистки воды, что приводило к поломкам. В 2024 году котельную передали району, а ещё через год её взяла в аренду компания «Энергия-ДВ», которая начала полную модернизацию. Сейчас на котельной установлено четыре котла, два из которых на ремонте, остальные работают летом. Первый котёл уже полностью заменён и готов на 95 процентов, второй практически демонтирован. Рабочие также обновляют теплообменники, устанавливают новые насосы и запускают систему химводоподготовки. К началу отопительного сезона все четыре котла введут в эксплуатацию. Всего к началу июля край готов к зиме на 50 процентов: уже привели в порядок 60 котельных и отремонтировали больше 100 километров коммуникаций.