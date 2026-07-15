Нанайского дракона и оленьи тапочки показали на выставке в Хабаровском крае

В Комсомольске-на-Амуре открылась выставка-конкурс «Ремесла земли Дерсу», объединившая мастеров коренных малочисленных народов Севера. Посетители могут увидеть традиционные изделия и их современное прочтение, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
В экспозицию вошли нанайский дракон, вырезанный из берёзы, одежда для младенца из оленьей шкуры, свадебные халаты, праздничные костюмы и головные уборы. Рядом представлены традиционные тапочки, украшения из бисера, бересты и рыбьей кожи.
За звание лучших борются более 30 ремесленников, среди которых десять детей. Юные участники работают рядом с опытными мастерами и перенимают техники, которые десятилетиями передавались внутри семей и национальных общин.
«Для нашего края это ещё одна возможность поддерживать многообразие культур, создавать условия для развития традиционных ремёсел и помогать молодому поколению перенимать опыт старших», — отметил Дмитрий Демешин.
Конкурс проводят в регионе уже много лет. С 2004 года число мастеров коренных малочисленных народов Севера в Хабаровском крае выросло более чем в семь раз — с 30 до 209 человек.