В Красноярске 15 июля прогремит серия взрывов на Торгашинском месторождении

В Красноярске 15 июля с 12:00 до 17:00 на правобережном участке Торгашинского месторождения проведут плановые взрывные работы. Об этом предупредило городское управление по гражданской обороне и пожарной безопасности.
Опасная зона ограничена радиусом 550 метров. На время работ будут подаваться звуковые сигналы: один продолжительный — перед началом взрывов, два — в момент их проведения, три коротких — об окончании работ.
Жителям, услышавшим сирены и взрывы, не следует беспокоиться — никаких дополнительных действий предпринимать не нужно.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске два аварийных дома на Семафорной изымают под снос по КРТ.
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