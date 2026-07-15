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В Красноярске 15 июля прогремит серия взрывов на Торгашинском месторождении

Опасная зона ограничена радиусом 550 метров.

В Красноярске 15 июля с 12:00 до 17:00 на правобережном участке Торгашинского месторождения проведут плановые взрывные работы. Об этом предупредило городское управление по гражданской обороне и пожарной безопасности.

Опасная зона ограничена радиусом 550 метров. На время работ будут подаваться звуковые сигналы: один продолжительный — перед началом взрывов, два — в момент их проведения, три коротких — об окончании работ.

Жителям, услышавшим сирены и взрывы, не следует беспокоиться — никаких дополнительных действий предпринимать не нужно.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске два аварийных дома на Семафорной изымают под снос по КРТ.

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