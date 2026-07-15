Хабаровчанин украл и продал чужую машину под видом наследства от дяди

В Хабаровске 42-летний мужчина заметил годами стоявшую во дворе неисправную иномарку, выдал её за наследство от покойного дяди и продал за десять тысяч рублей. Настоящий владелец оценил пропавший автомобиль в 200 тысяч рублей, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Машину 1990 года выпуска потерпевший купил уже в нерабочем состоянии и оставил на стоянке возле дома на улице Уборевича. Житель соседнего дома долго наблюдал за автомобилем и решил, что сможет заработать на чужом имуществе.
Мужчина нашёл объявление о срочном выкупе машин и пригласил покупателя. На вопрос о документах он ответил, что иномарка досталась ему от умершего родственника, а бумаги якобы украли из салона. Покупатель проверять историю не стал, отдал наличные и увёз автомобиль на эвакуаторе.
Полицейские установили продавца и теперь принимают меры, чтобы вернуть машину владельцу. Во время обыска у подозреваемого изъяли телевизор, холодильник и смартфон в счёт возмещения причинённого ущерба.
Против хабаровчанина возбудили уголовное дело о краже. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, на время расследования мужчина находится под подпиской о невыезде.