Хабаровчанин украл и продал чужую машину под видом наследства от дяди

Мужчина нашёл объявление о срочном выкупе машин и пригласил покупателя. На вопрос о документах он ответил, что иномарка досталась ему от умершего родственника, а бумаги якобы украли из салона. Покупатель проверять историю не стал, отдал наличные и увёз автомобиль на эвакуаторе.