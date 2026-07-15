Почему в Иркутске дорожает проезд в общественном транспорте

В прошлый раз стоимость поездки подскочила буквально недавно — в начале 2026 года. Почему перевозчики решили поднять тарифы, и действительно ли общественный транспорт в столице Приангарья — один из самых дешёвых? Подробности — в материале irk.aif.ru.
Причина — топливо и запчасти?
Первый тревожный звоночек для пассажиров прозвенел в конце июня — тогда появилось сообщение о том, что директор «Иркутскавтотранса» Алексей Колмаков обратился в мэрию с просьбой повысить стоимость проезда в муниципальном транспорте — это троллейбусы, трамваи и «зелёные» автобусы.
«Ещё до повышения цен на топливо экономически обоснованная стоимость проезда составляла более 80 рублей, — говорит Алексей Колмаков. — Необходимо проводить индексацию заработной платы сотрудников, особенно в условиях существующего дефицита водителей. Более 80% от повышения тарифа мы направим на эти цели. Растёт стоимость дизельного топлива и запчастей. Сейчас ситуация усугубилась, все мы видим резкий скачок цен. Сейчас главное — обеспечить бесперебойное движение транспорта».
В администрации повышение согласовали — и с 1 июля стоимость проезда в муниципальном транспорте составляет 45 рублей. Напомним, ранее одна поездка обходилась иркутянам в 37 рублей.
«Необходимость повышения объективная, особенно в свете топливного кризиса, — отметил исследователь общественного транспорта Никита Скачков. — Стоимость запчастей за июнь выросла на 10%, стоимость смазочных материалов — на 45%, материалы верхнего строения пути подорожали. Служебная техника: машины для развозки сотрудников, машины контактной сети, путейские машины, аварийки, краны, эвакуатор — тоже на топливе ездят. Поэтому и удорожание поездок на троллейбусах и трамваях объяснимо».
Однако после подорожания проезда в муниципальном транспорте о намерении поднять цены на поездки заявили и частные перевозчики. Причём они решили не мелочиться и поднять цены почти на четверть — в зависимости от маршрута.
Ржавый автобус за 60 рублей.
Так, с 15 июля стоимость проезда на автобусах номер 56, 81 и 83 составляет 65 рублей, а на автобусах номер 3 и 80 — 60 рублей в дневное время и 65 — после 8 вечера. С 16 июля стоимость проезда на автобусах номер 10к и 65 составит 45 рублей до 8 вечера и 50 рублей после 8 вечера. На автобусах номер 45 проезд подорожает до 65 рублей.
Столько же с 17 июля будет стоить проезд в автобусах номер 2, 4, 16к, 12 и 22. А на автобусе номер 66 с 17 июля проезд подорожает до 50 рублей. С 18 июля до 65 рублей вырастет стоимость поездки на автобусах 10 т, 5к, 9, 11к, 17 и 49.
С 22 июля подорожает проезд на трёх маршрутах. Поездка в маршрутках номер 16 и 16с обойдётся в 65 рублей, а на автобусе 90 — 60 в дневное время и 65 после 8 часов вечера. С 25 июля до 65 рублей подорожает поездка в маршрутках номер 23. В этот же день станет дороже проезд по маршруту 32 — 60 рублей до 8 вечера и 65 — после 8 вечера.
«Согласно федеральному законодательству, частники самостоятельно определяют стоимость своих услуг, — пояснили в городской администрации. — Администрация не вправе запретить поднять стоимость проезда. Повышению цен способствует рост цен на запчасти к технике, расходные материалы».
Впрочем, сами горожане не спешат относиться к резкому повышению цен у частников с пониманием и высказывают недовольство в соцсетях.
«То есть поездка на дырявом ржавом корейском автобусе стоит 60 рублей, а на маршрутке-убийце — 65? Это уже перебор какой-то», — говорит Роман В.
«Постараюсь лишний раз бойкотировать такие перевозки. Если увижу убитый сарай, пропущу его и лучше подожду трамвай или троллейбус, по возможности», — пишет Алексей С.
«Зарплаты бы так активно поднимали», — отмечает Владимир Е.
«Вот мы и догнали по уровню цен Санкт-Петербург… Только там нет маршруток — там автобусы, которые ездят по расписанию и не сокращают количество транспорта, когда захочется. Там есть вай-фай, зарядки для телефонов, кондиционер, везде оплата безналом», — отмечает Андрей П.
К слову о ценах. Не раз звучала мысль о том, что стоимость проезда в общественном транспорте Иркутска одна из самых дешёвых — так ли это? Сравним с регионами-соседями.
В Улан-Удэ стоимость проезда в трамвае — 35 рублей, а в автобусах и маршрутках — 40 рублей. В Чите стоимость одной поездки в троллейбусе обойдётся в 36 рублей, а в автобусах — от 40 до 44 рублей в зависимости от маршрута. В Красноярске поездка на автобусе стоит 48 рублей, на трамвае или троллейбусе — 46 рублей. В Якутске общественный транспорт представлен только автобусами — поездка в них обойдётся в 58 рублей.