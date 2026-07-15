Почему в Иркутске дорожает проезд в общественном транспорте

С 22 июля подорожает проезд на трёх маршрутах. Поездка в маршрутках номер 16 и 16с обойдётся в 65 рублей, а на автобусе 90 — 60 в дневное время и 65 после 8 часов вечера. С 25 июля до 65 рублей подорожает поездка в маршрутках номер 23. В этот же день станет дороже проезд по маршруту 32 — 60 рублей до 8 вечера и 65 — после 8 вечера.