JAXA планирует провести испытательный пуск ракеты Epsilon S до апреля 2027 года

ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует провести испытательный пуск ракеты Epsilon S, вторая ступень которой дважды взрывалась в 2023 и 2024 годах во время наземных испытаний, в 2026 финансовом году, который завершится в марте 2027 года. Об этом сообщил телеканал NHK.