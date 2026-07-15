JAXA планирует провести испытательный пуск ракеты Epsilon S до апреля 2027 года

ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует провести испытательный пуск ракеты Epsilon S, вторая ступень которой дважды взрывалась в 2023 и 2024 годах во время наземных испытаний, в 2026 финансовом году, который завершится в марте 2027 года. Об этом сообщил телеканал NHK.
Вторую ступень ракеты, в которой были выявлены проблемы, планируют отдельно испытать 23 июля на космодроме Танэгасима в префектуре Кагосима.
Твердотопливная трехступенчатая ракета серии Epsilon разработана JAXA совместно с японской авиастроительной корпорацией IHI. Япония использует такие ракеты с 2013 года для запуска небольших спутников, Epsilon S — ее последняя модификация.
В 2023 году во время испытания в префектуре Акита, а также в 2024 году во время испытания на космодроме Танэгасима вторая ступень ракеты взрывалась.