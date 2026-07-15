Семьям Хабаровского края бесплатно выдадут коляски и кроватки

Первый такой пункт открылся в 2025 году в Хабаровском центре социальной помощи семье и детям. Сейчас прокат также работает в Вяземском, сёлах Богородское и Хурба, а также в рабочем посёлке Ванино. В дальнейшем подобные площадки планируют открыть и в других районах края.