Семьям Хабаровского края бесплатно выдадут коляски и кроватки

Семьи с маленькими детьми в Хабаровском крае могут бесплатно взять во временное пользование коляски, кроватки, стульчики для кормления и другие необходимые вещи. Помощь рассчитана на родителей малышей до полутора лет, сообщили в министерстве социальной защиты региона.
Вещи выдают в порядке очереди, которую формируют по дате подачи заявления. В первую очередь программа призвана поддержать нуждающиеся семьи и родственников участников СВО, которым покупка детского оборудования может стать серьёзной нагрузкой на бюджет.
Первый такой пункт открылся в 2025 году в Хабаровском центре социальной помощи семье и детям. Сейчас прокат также работает в Вяземском, сёлах Богородское и Хурба, а также в рабочем посёлке Ванино. В дальнейшем подобные площадки планируют открыть и в других районах края.
В Хабаровске за помощью можно обратиться в центр на улице Постышева, 8. Подробности о наличии вещей и правилах их получения расскажут по телефону 8 4212 30−28−27.
Всего в регионе для семей с детьми действует более 20 мер поддержки. Часть из них развивается благодаря президентскому нацпроекту «Семья», который помогает расширять помощь родителям и создавать условия для рождения и воспитания детей.