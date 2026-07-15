Угольную котельную под Хабаровском обновят перед зимой

В рабочем посёлке Корфовский готовят к зиме угольную котельную, которая отапливает весь военный городок Хабаровск-47. От её работы зависят 14 жилых домов, школа, детский сад, поликлиника, госпиталь и клуб, сообщили в министерстве ЖКХ Хабаровского края.
Котельная мощностью почти 15 гигакалорий в час долгое время находилась в тяжёлом состоянии. Оборудование износилось, а трубы покрылись толстым слоем накипи, поскольку воду перед подачей в систему не очищали. Из-за этого техника регулярно выходила из строя.
Сейчас на объекте меняют котлы, теплообменники и насосы. Один из четырёх котлов уже обновлён на 95%, второй почти полностью разобран для ремонта, а оставшиеся два продолжают обеспечивать посёлок горячей водой летом.
Одновременно рабочие устанавливают систему химической очистки воды, которая должна защитить трубы от новой накипи. К началу отопительного сезона все четыре котла планируют вернуть в строй, а два первых перевести в водогрейный режим.
К началу июля Хабаровский край был готов к зиме примерно наполовину. В регионе уже отремонтировали 60 котельных и больше 100 километров коммунальных сетей, а на подготовку объектов к холодам направили почти 169 миллионов рублей субсидий.