В РФ в четыре раза ускорили систему записи данных для «умной» техники

Особенность софта с открытым кодом в том, что он не принадлежит одной корпорации и доступен любому бизнесу. Как пояснили в вузе, теперь компании по всему миру при обновлении ПО автоматически получают кратный прирост скорости работы с данными. Ускорение записи, в зависимости от режима работы, составляет от двух до четырех раз.