В РФ в четыре раза ускорили систему записи данных для «умной» техники

НОВОСИБИРСК, 15 июля. /ТАСС/. Специалисты в Новосибирске доработали программное обеспечение с открытым кодом, которое крупные корпорации по всему миру используют для хранения больших данных — терабайтов информации с датчиков автомобилей и «умных» устройств. Изменения ускоряют запись этих данных в два-четыре раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ).
Речь идет о платформе Apache Hudi — системе класса lakehouse («озеро-хранилище») для хранения, обработки и анализа больших массивов данных. Такие системы в режиме реального времени принимают телеметрию с миллионов устройств («умные» бытовые приборы, автомобили и т. д.). Доработку выполнил выпускник факультета информационных технологий НГУ Марк Бухнер. Предложенный им код уже прошел международную проверку и включен в официальные версии программы.
«Суть работы в том, чтобы быстрее сделать запись в очень большую базу данных, которая хранит не просто гигабайты, а терабайты данных», — цитирует пресс-служба слова Бухнера.
По его словам, современные автомобили, особенно электромобили и гибриды, оснащены множеством датчиков и постоянно передают производителю данные о состоянии систем. Когда таких машин миллионы, компаниям необходимо мгновенно «приземлять» эти потоки информации в базы, чтобы оперативно находить неисправности и обучать искусственный интеллект для оптимизации сервиса. Подобные задачи сегодня остро стоят не только в автопроме, но также в промышленности, энергетике и логистике.
Особенность софта с открытым кодом в том, что он не принадлежит одной корпорации и доступен любому бизнесу. Как пояснили в вузе, теперь компании по всему миру при обновлении ПО автоматически получают кратный прирост скорости работы с данными. Ускорение записи, в зависимости от режима работы, составляет от двух до четырех раз.
Сейчас платформу активно используют на азиатском рынке. По мнению автора разработки, в будущем потребность в таких высокоскоростных системах станет обязательной и для российских компаний по мере роста числа подключенных к сети устройств.