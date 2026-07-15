«Нет самостоятельного дыхания, нуждается в аппарате ИВЛ». В Минске новорожденная девочка в возрасте трех дней пережила клиническую смерть

В Минске новорожденная девочка пережила клиническую смерть. Подробности сообщает «Первый информационный телеканал».
В детскую городскую клиническую больницу № 3 Минска, девочку, которая родилась раньше срока, перевезли в конце марта.
«Ей уже 4 месяца, но по медицинским меркам — 1 месяц. Весит она всего 3290», — сообщили в эфире телеканала.
Новорожденная на третий день пережила клиническую смерть, но ее спасли врачи, которые провели сердечно-легочную реанимацию.
— У нее нет самостоятельного дыхания, ребенок нуждается в постоянном портативном аппарате ИВЛ. Для установки переносного аппарата ИВЛ девочке поставили трахеостомическую трубку, — рассказывает врач-анестезиолог-реаниматолог больницы Анна Пядова.
По ее словам, если девочка начнет самостоятельно дышать, то трубку извлекут. Однако пока по результатам МРТ-исследования головного мозга ребенок самостоятельно дышать не может.
Дальнейшее лечение девочки будет проводиться в областной больнице. Для ее транспортировки будет задействована реанимационная консультативная бригада 3-й больницы. Для оказания медпомощи в единственном детском реанимобиле Минска была усовершенствована транспортировка. В момент переезда специалисты постоянно контролируют частоту дыхания, сатурацию, артериальное давление, сердцебиение, делают ЭКГ.
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