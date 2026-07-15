11 июля бригада скорой помощи из Октябрьской центральной районной больницы выехала на вызов к 61-летнему мужчине. Врачи диагностировали острый инфаркт миокарда. Во время оказания помощи у пациента остановилось сердце. Фельдшеры начали реанимационные действия и за 15 минут восстановили сердечную деятельность. После стабилизации мужчину доставили в реанимационное отделение Октябрьской больницы. Несмотря на тяжелое состояние и кому, врачи смогли вывести пациента в положительную динамику. В тот же день мужчину перевели в сосудистый центр Уссурийска, а на следующий день — в Приморскую краевую клиническую больницу № 1 для продолжения специализированного лечения. Сегодня состояние пациента удовлетворительное, он продолжает лечение под наблюдением специалистов.
Приморские врачи спасли пациента после остановки сердца
11 июля бригада скорой помощи из Октябрьской центральной районной больницы выехала на вызов к 61-летнему мужчине. Врачи диагностировали острый инфаркт миокарда. Во время оказания помощи у пациента остановилось сердце. Фельдшеры начали реанимационные действия и за 15 минут восстановили сердечную деятельность. После стабилизации мужчину доставили в реанимационное отделение Октябрьской больницы. Несмотря на тяжелое состояние и кому.