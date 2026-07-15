Приморские врачи спасли пациента после остановки сердца

11 июля бригада скорой помощи из Октябрьской центральной районной больницы выехала на вызов к 61-летнему мужчине. Врачи диагностировали острый инфаркт миокарда. Во время оказания помощи у пациента остановилось сердце. Фельдшеры начали реанимационные действия и за 15 минут восстановили сердечную деятельность. После стабилизации мужчину доставили в реанимационное отделение Октябрьской больницы. Несмотря на тяжелое состояние и кому, врачи смогли вывести пациента в положительную динамику. В тот же день мужчину перевели в сосудистый центр Уссурийска, а на следующий день — в Приморскую краевую клиническую больницу № 1 для продолжения специализированного лечения. Сегодня состояние пациента удовлетворительное, он продолжает лечение под наблюдением специалистов.