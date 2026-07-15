Знакомство на сайте обернулось для железногорки потерей больше полумиллиона рублей (видео)

Мужчина заинтересовал женщину рассказами о высоких доходах от биржевых инвестиций и дал контакты своего брокера. Поверив в сказку о красивой жизни, железногорка связалась со «специалистом» и внесла первые 25 тысяч рублей. Для этого ей потребовалось скачать несколько приложений. В них она отслеживала рост доходов и выводила небольшие суммы, чтобы убедиться в реальности заработка. Мошенники таким образом «прикармливали» её, чтобы потом получить больше.