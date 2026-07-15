Знакомство на сайте обернулось для железногорки потерей больше полумиллиона рублей (видео)

Жительница Железногорска лишилась 520 тысяч рублей после знакомства с «успешным сотрудником крупной компании» и «инвестором» на сайте. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.
Мужчина заинтересовал женщину рассказами о высоких доходах от биржевых инвестиций и дал контакты своего брокера. Поверив в сказку о красивой жизни, железногорка связалась со «специалистом» и внесла первые 25 тысяч рублей. Для этого ей потребовалось скачать несколько приложений. В них она отслеживала рост доходов и выводила небольшие суммы, чтобы убедиться в реальности заработка. Мошенники таким образом «прикармливали» её, чтобы потом получить больше.
Лже-брокер посоветовал вложить еще — сначала женщина перевела 211 тысяч рублей с кредитной карты, затем оформила онлайн-кредит и добавила 284 тысячи. Общая сумма перевода на «брокерский» счет составила 520 тысяч рублей.
Позже она узнала, что заработала 2700 долларов. Когда брокер попросил подтвердить код для вывода средств, женщина ошиблась в цифрах, после чего ей позвонили с номера, отобразившегося как «Кипр». В этот момент у неё появились сомнения. Она обратилась на горячую линию банка, где подтвердили ее опасения.
Женщина написала заявление в полицию. Примечательно, что о схемах обмана она была осведомлена. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.
Фото на главной: magnific.com.
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