От +18 до +30, дождь, гроза и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 15 июля

В Ростовской области в среду синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах прольется сильный дождь. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, при грозе порывы разгонятся до 15 — 18 м/с. В ночь на четверг, по прогнозу, — переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западной четверти задует со скоростью 7 — 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 — 18 м/с.