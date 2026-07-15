В Облученском районе ЕАО мужчина незаконно хранил дома 135 патронов и попал под уголовное дело

Как сообщили в ГУ МВД России по ЕАО, сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий осмотрели дом мужчины и обнаружили 81 патрон для нарезного ружья и 54 патрона для гладкоствольного. В ходе разбирательства выяснилось, что ранее у гражданина было аннулировано разрешение на хранение и ношение оружия из-за привлечения к административной ответственности за мелкое хищение. Ружья у собственника изъяли, однако патроны он решил оставить себе. Экспертиза подтвердила, что изъятые боеприпасы для нарезного ружья являются охотничьими патронами калибра 7,62 миллиметра. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. За незаконное хранение патронов к гладкоствольному ружью составлен административный протокол. Полиция напоминает, что добровольная сдача оружия и боеприпасов освобождает от ответственности.