Народные приметы на 16 июля: чего нельзя делать в Маков день?

Несмотря на то, что наши предки всячески поощряли гостеприимство и благотворительность, излишняя «душевность» в этот день могла выйти боком. Во-первых, 16 июля строго-настрого запрещалось ходить в гости, даже если хозяева настойчиво вас приглашают. Встреча на чужой территории непременно закончится размолвкой, а то и дракой. К себе тоже не стоит звать ни друзей, ни соседей. Исключение — кровные родственники. С ними можно повидаться, но не стоит обсуждать финансовые вопросы и делиться планами на будущее.