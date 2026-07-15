Народные приметы на 16 июля: чего нельзя делать в Маков день?

16 июля Церковь чтит память мучеников Мокия и Марка, в народном календаре — Маков день. Согласно преданиям, Мокий и Марк были христианами, пострадавшими за веру. Язычники требовали от них отречься от Спасителя, но те были непреклонны. Не сумев сломить дух последователей Иисуса, иноверцы казнили их.
Маковым днем 16 июля в старину называли, так как именно в это время наши предки собирали мак. На Руси дату считали неподходящей для новых дел, дальних поездок и крупных трат. Расскажем, что запрещалось делать женщинам и мужчинам, чтобы избежать бед и не остаться без копейки.
Народные приметы на 16 июля: что нельзя делать.
В давние времена Маков день не любили и даже боялись его. Дело в том, что он требовал особой осторожности в словах и поступках. Старцы на Руси предупреждали: молчание — золото. Любителям поболтать придется несладко, ведь любая сказанная ими фраза может стать началом конфликта. Держите себя в руках, если не хотите растерять друзей и приобрести врагов.
Несмотря на то, что наши предки всячески поощряли гостеприимство и благотворительность, излишняя «душевность» в этот день могла выйти боком. Во-первых, 16 июля строго-настрого запрещалось ходить в гости, даже если хозяева настойчиво вас приглашают. Встреча на чужой территории непременно закончится размолвкой, а то и дракой. К себе тоже не стоит звать ни друзей, ни соседей. Исключение — кровные родственники. С ними можно повидаться, но не стоит обсуждать финансовые вопросы и делиться планами на будущее.
В Маков день существует вероятность сглаза. Наши пращуры старались не хвастаться и не наряжаться, чтобы не пострадать.
Девушкам, которые еще не надевали подвенечное платье, ни в коем случае не следует гадать. Той, что нарушит запрет, в старину сулили жить в одиночестве до седых волос.
Женщинам в браке 16 июля не стоит пришивать пуговицы к одежде мужей. Якобы из-за этого мужчина может работу потерять.
Также говорили, что в этот день ни за что не нужно браться за рукоделие. В противном случае, в жизни может начаться черная полоса.
Беременным женщинам Маков день приготовил особые запреты. Во-первых, не следует сидеть на углу стола за обедом, а то роды тяжелыми окажутся. Во-вторых, нельзя разрешать несчастным людям прикасаться к своему животу: ребенок может «принять» чужие горести, тогда его жизнь будет тяжелой. Также будущим мамам не советовали добавлять специи в еду. Якобы из-за этого у малыша будет скверный характер.
Мужчин на Руси предупреждали о недопустимости употребления крепких напитков. Бытовало мнение, что под влиянием алкоголя человек может совершить страшное злодеяние и оказаться за решеткой.
День не годится для садово-огородных работ. Тому, кто будет возиться с землей, в том числе пропалывать грядки, в старину пророчили потерю урожая и даже голод.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 16 июля: что можно делать.
Маков день считался в старину подходящим для завершения старых дел. Можно, например, расплатиться с кредиторами. Если 16 июля человек погасит все долги, то до конца года у него проблем с деньгами не будет, во всяком случае, так говорили на Руси.
Наши предки старались провести этот день поближе к дому. Для дальних странствий дата не подходит. В чужих краях путника могут ждать досадные форс-мажоры и финансовые потери. А тем, кто останется с семьей, в своей избе, мудрецы далекого прошлого обещали хорошие новости и новые возможности.
Чтобы защититься от порчи и сглаза, в Маков день люди делали обереги. Они верили в силу мака, поэтому использовали его для создания талисманов и проведения обрядов.
Также семена мака задействовали в ритуалах на богатство. В частности, ими посыпали порог дома, читая специальные наговоры для приманивания денег. Небольшие мешочки с маком женщины зашивали в карманы одежды мужей в надежде, что те станут больше зарабатывать.
В этот день можно убираться, стирать, готовить. Не возбраняется посещение бани.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 16 июля.
Если на траве с утра нет ни капли росы, к вечеру пойдет дождь.
Жара в этот день — предвестник знойного августа и теплого сентября.
Низкие облака и безветрие — к скорому ненастью, которое затянется на несколько дней.
Гром гремит, а дождь долго не начинается? Урожай в этом году будет скромным.
Именинники 16 июля.
В этот день именины отмечают Александр, Анатолий, Василий, Георгий, Герасим, Демид, Евлампий, Иван, Константин, Марк, Михаил, Мокей, Никодим, Филипп, Фома, Эразм.