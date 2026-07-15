«Интересная и сложносочиненная»: Юля Паршута призналась, почему мужчины боятся к ней подходить

Известная певица Юля Паршута откровенно рассказала о трудностях в личной жизни. В беседе с KP.RU артистка призналась, что ей редко удается завести новые знакомства.
«Сами подойти ко мне мужчины, наверное, боятся. Да и я не знаю, где обитают порядочные и свободные», — сообщила певица.
Попытки найти любовь в Сети тоже провалились. Паршута вспомнила, как скачала популярное приложение, но система ее заблокировала. «Приложение посчитало, что я клон известной певицы. Тогда я решила, что знакомства в интернете — не мое», — отметила она.
Сейчас Юля полагается на судьбу и ищет «своего» человека. «Я интересная, глубокая, сложносочиненная, и хотелось бы видеть рядом такую же глубокую душу. Надеюсь, мы друг друга дождемся», — добавила артистка.
Ранее Юля Паршута рассказала, что не чувствует себя одинокой и пока сконцентрирована на карьере.
Юля Паршута: Я сложносочиненная. Хотелось бы встретить такую же глубокую душу.