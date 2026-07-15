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«Интересная и сложносочиненная»: Юля Паршута призналась, почему мужчины боятся к ней подходить

Юля Паршута: Мужчины боятся подойти ко мне сами.

Источник: Комсомольская правда

Известная певица Юля Паршута откровенно рассказала о трудностях в личной жизни. В беседе с KP.RU артистка призналась, что ей редко удается завести новые знакомства.

«Сами подойти ко мне мужчины, наверное, боятся. Да и я не знаю, где обитают порядочные и свободные», — сообщила певица.

Попытки найти любовь в Сети тоже провалились. Паршута вспомнила, как скачала популярное приложение, но система ее заблокировала. «Приложение посчитало, что я клон известной певицы. Тогда я решила, что знакомства в интернете — не мое», — отметила она.

Сейчас Юля полагается на судьбу и ищет «своего» человека. «Я интересная, глубокая, сложносочиненная, и хотелось бы видеть рядом такую же глубокую душу. Надеюсь, мы друг друга дождемся», — добавила артистка.

Ранее Юля Паршута рассказала, что не чувствует себя одинокой и пока сконцентрирована на карьере.

Юля Паршута: Я сложносочиненная. Хотелось бы встретить такую же глубокую душу.