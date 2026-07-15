Валерия раскрыла, чего больше всего боится: «Мой страшный сон»

Народная артистка РФ, 58-летняя певица Валерия в эксклюзивном интервью KP.RU рассказала о самом большом страхе в жизни.
«Для меня самый страшный сон — быть обузой для своих детей», — откровенно призналась артистка.
По ее словам, она хочет всю свою жизнь провести с ними в одном темпе, бегать с внуками.
Валерия отметила, что понимает, что не все зависит от человека. Случается всякое. Но что зависит конкретно от нее, делает на все сто процентов, указала певица.
Как писал сайт KP.RU, ранее Валерия рассказала, как у нее получается проводить совместное время с внуками. По ее словам, это дело непростое — приходится подгонять график, согласовывать время с детьми, лишь бы хоть на пару часов встретиться с малышами.
Напомним, у артистки двое внуков — годовалый Мирон и 5-летняя Селина.
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