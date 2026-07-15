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Юля Паршута ответила на слухи о романе с Марком Тишманом: «Мы не ожидали такого»

Юля Паршута расставила точки в слухах о романе с Марком Тишманом.

Источник: Комсомольская правда

Популярная певица Юля Паршута в беседе с KP.RU прокомментировала слухи о своих романтических отношениях с коллегой по сцене Марком Тишманом. Артистка призналась, что их знаменитая «игра в пару» изначально была лишь способом справиться с тяжелыми гастрольными буднями.

«Мы не ожидали такого результата, это была абсолютная шутка! На длительных гастролях мы спасали свою психику, прикалываясь, что мы пожилая пара. Мы лечились от усталости этим юмором», — поделилась звезда.

Паршута отметила, что между ней и Тишманом никогда не было любовной связи. По ее словам, они остаются исключительно близкими друзьями и «творческими подельниками». Певица добавила, что их дружба претерпевала разные периоды, но она искренне надеется сохранить эти теплые отношения до конца жизни.

Ранее Юля Паршута поделилась впечатлением о творчестве Вани Дмитриенко. Она назвала его большим молодцом, отметив, что рада вести такого артиста.

Юля Паршута: Я сложносочиненная. Хотелось бы встретить такую же глубокую душу.