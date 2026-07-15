Юля Паршута ответила на слухи о романе с Марком Тишманом: «Мы не ожидали такого»

Паршута отметила, что между ней и Тишманом никогда не было любовной связи. По ее словам, они остаются исключительно близкими друзьями и «творческими подельниками». Певица добавила, что их дружба претерпевала разные периоды, но она искренне надеется сохранить эти теплые отношения до конца жизни.