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Пригожин признался, что не ревнует Валерию: «Я счастлив, что рядом такая красивая женщина»

Иосиф Пригожин рассказал, что не ревнует Валерию из-за фото в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин признался, что не ревнует свою супругу Валерию из-за фотографий в социальных сетях. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.

Журналист «Комсомолки» поинтересовался у продюсера, не ревнует ли он, когда жена выкладывает фотографии в купальнике в соцсетях.

«Она же артистка. Если ревновать ко всему, тогда как потом Лере на сцену выходить? Наоборот, я счастлив, что рядом со мной такая красивая женщина», — рассказал Пригожин KP.RU.

Бизнесмен заявил, что испытывает только гордость за Валерию, видя, что коллеги певицы испытывают к ней искреннюю симпатию и восхищение.

Недавно артистка опубликовала в своих соцсетях снимки в бикини с отдыха в Дубае, которые вызвали немалый переполох в Сети. Валерия, мать троих детей, удивила подписчиков своим идеальным спортивным телом.

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