«Почти всю жизнь нахожусь в одной форме»: Валерия рассказала, что в 58 лет держит вес, как в 17

Российская певица Валерия рассказала, что сейчас, в свои 58 лет, она находится в том же весе, который был у нее в 17 лет. Об этом она поделилась в интервью KP.RU.
«Я практически всю свою жизнь нахожусь в одной форме. И сегодня вешу столько, сколько я весила в 17 лет. Мне приятно, что я и сейчас могу надеть какие-то памятные вещи периода самого начала своей карьеры», — рассказала Валерия.
Певица скромно отметила, что у нее не «шедевральная талия», но признала, что очень хорошо выглядит сейчас. Валерия подчеркнула, что ее внешний вид стал результатом планомерных действий и ежедневного труда на протяжении многих лет.
Сейчас занятия спортом, соблюдение правильного и сбалансированного питания стали для нее уже делом привычки.
Муж Валерии, Иосиф Пригожин, также отметил красоту и стройность своей супруги, которую она сохранила благодаря силе воли и своим стараниям.
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