Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Почти всю жизнь нахожусь в одной форме»: Валерия рассказала, что в 58 лет держит вес, как в 17

Валерия: Сегодня я вешу столько же, сколько в 17 лет.

Источник: Комсомольская правда

Российская певица Валерия рассказала, что сейчас, в свои 58 лет, она находится в том же весе, который был у нее в 17 лет. Об этом она поделилась в интервью KP.RU.

«Я практически всю свою жизнь нахожусь в одной форме. И сегодня вешу столько, сколько я весила в 17 лет. Мне приятно, что я и сейчас могу надеть какие-то памятные вещи периода самого начала своей карьеры», — рассказала Валерия.

Певица скромно отметила, что у нее не «шедевральная талия», но признала, что очень хорошо выглядит сейчас. Валерия подчеркнула, что ее внешний вид стал результатом планомерных действий и ежедневного труда на протяжении многих лет.

Сейчас занятия спортом, соблюдение правильного и сбалансированного питания стали для нее уже делом привычки.

Муж Валерии, Иосиф Пригожин, также отметил красоту и стройность своей супруги, которую она сохранила благодаря силе воли и своим стараниям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Валерия и Иосиф Пригожин рассказали KP.RU, чем певица жертвует ради тонкой талии.