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В Хабаровском крае отмечен сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией

Их клинические проявления — от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией наблюдается в Хабаровском крае. У данной группы заболеваний, которые вызывают энтеровирусы, могут быть разные клинические проявления — от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Регистрируются единичные случаи заболеваемости серозным вирусным менингитом — наиболее тяжелой формой энтеровирусной инфекции. Показатели заболеваемости энтеровирусной инфекции не превышают среднемноголетние показатели, — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. В учреждении также отметили, что наиболее подвержены заболеваемостью дети младшего возраста.

Заразиться человек может даже при попадании небольшой дозы вирусов в организм. Передаются они через воду, грязные руки и игрушки, немытые фрукты и овощи.

Губительными для вируса считаются кипячение, ультрафиолетовое облучение, воздействие дезинфицирующих препаратов. Поэтому лучшей профилактикой энтеровирусной инфекции является соблюдение правил личной гигиены — руки нужно мыть с мылом, в иных случаях можно использовать спиртовые салфетки.

— Также пить нужно воду гарантированного качества — бутилированную или кипяченую. Купаться только в специально отведенных для этого местах. Овощи и фрукты следует тщательно мыть и не покупать их в неустановленных для торговли местах, — порекомендовали специалисты и напомнили, что при появлении каких-либо признаков заболевания, заниматься самолечением не нужно, так как из-за позднего обращения к врачу может измениться тяжесть течения заболевания.

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