В Хабаровском крае отмечен сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией

— Также пить нужно воду гарантированного качества — бутилированную или кипяченую. Купаться только в специально отведенных для этого местах. Овощи и фрукты следует тщательно мыть и не покупать их в неустановленных для торговли местах, — порекомендовали специалисты и напомнили, что при появлении каких-либо признаков заболевания, заниматься самолечением не нужно, так как из-за позднего обращения к врачу может измениться тяжесть течения заболевания.