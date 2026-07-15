Хабаровский мультфильм о Невельском зрители увидят в сентябре 2026 года

Для «Мечталёта» — это первый полнометражный анимационный фильм. До этого студия занималась производством короткометражных мультфильмов и сериалов. По словам режиссёра фильма Глеба Павленко, фильм обращается к темам, близким подростковой аудитории: поиску собственного пути, преодолению страхов и стремлению следовать своей мечте. Продюсер Илья Кузнецов отмечает, что главной задачей команды было не просто снять патриотическое кино, а сделать проект по-настоящему интересным широкой зрительской аудитории.