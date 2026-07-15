Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский мультфильм о Невельском зрители увидят в сентябре 2026 года

До широкого проката анимационный фильм презентуют на Восточном экономическом форуме.

24 сентября 2026 года в широкий российский прокат выходит полнометражный мультфильм «Капитан Невельской и Земли Чёрного дракона» (12+). Картина снята хабаровской студией «Мечталёт» при поддержке Фонда кино, правительства Хабаровского края, АО «Просвещение», ВЭБ.РФ и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), сообщает hab.aif.ru.

«Планируем представить проект на ВЭФе, а 24 сентября он стартует во всех кинотеатрах России. В октябре начнётся прокат и в странах СНГ», — рассказал hab.aif.ru продюсер проекта Виталий Тен.

Для «Мечталёта» — это первый полнометражный анимационный фильм. До этого студия занималась производством короткометражных мультфильмов и сериалов. По словам режиссёра фильма Глеба Павленко, фильм обращается к темам, близким подростковой аудитории: поиску собственного пути, преодолению страхов и стремлению следовать своей мечте. Продюсер Илья Кузнецов отмечает, что главной задачей команды было не просто снять патриотическое кино, а сделать проект по-настоящему интересным широкой зрительской аудитории.

«Мы сознательно вплели в историческую основу элементы фэнтези и мистики — то, что нравится современной молодёжи», — подчеркнул Кузнецов.

Главным героем мультфильма является реальная историческая личность — знаменитый путешественник, исследователь и первооткрыватель, внёсший большую лепту в освоение российского Дальнего Востока — адмирал Геннадий Невельской. В картине он предстанет ещё молодым капитаном, который вместе с девочкой Надей отправляется исследовать неизвестные края на востоке Российской империи.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше