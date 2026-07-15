Хабаровский мультфильм о Невельском зрители увидят в сентябре 2026 года

24 сентября 2026 года в широкий российский прокат выходит полнометражный мультфильм «Капитан Невельской и Земли Чёрного дракона» (12+). Картина снята хабаровской студией «Мечталёт» при поддержке Фонда кино, правительства Хабаровского края, АО «Просвещение», ВЭБ.РФ и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), сообщает hab.aif.ru.
«Планируем представить проект на ВЭФе, а 24 сентября он стартует во всех кинотеатрах России. В октябре начнётся прокат и в странах СНГ», — рассказал hab.aif.ru продюсер проекта Виталий Тен.
Для «Мечталёта» — это первый полнометражный анимационный фильм. До этого студия занималась производством короткометражных мультфильмов и сериалов. По словам режиссёра фильма Глеба Павленко, фильм обращается к темам, близким подростковой аудитории: поиску собственного пути, преодолению страхов и стремлению следовать своей мечте. Продюсер Илья Кузнецов отмечает, что главной задачей команды было не просто снять патриотическое кино, а сделать проект по-настоящему интересным широкой зрительской аудитории.
«Мы сознательно вплели в историческую основу элементы фэнтези и мистики — то, что нравится современной молодёжи», — подчеркнул Кузнецов.
Главным героем мультфильма является реальная историческая личность — знаменитый путешественник, исследователь и первооткрыватель, внёсший большую лепту в освоение российского Дальнего Востока — адмирал Геннадий Невельской. В картине он предстанет ещё молодым капитаном, который вместе с девочкой Надей отправляется исследовать неизвестные края на востоке Российской империи.