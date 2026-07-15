Валерия: У меня не было ни одной пластической операции

Известная российская певица Валерия в экслюзивном интервью для KP.RU заявила, что за всю свою жизнь не сделала ни одной пластической операции.
Как отметил муж артистки продюсер Иосиф Пригожин, многие в старшем возрасте сделали уже пятисотую пластику, а Валерия пока не прикасалась к своему лицу и телу.
«У нее все натуральное, не сделанное, не нарисованное. И не фотошоп. Она молодец, что сохранила свою красоту и стройность. У меня, к сожалению, такой силы воли нет», — посетовал он.
Валерия подчеркнула, что чем старше человек становится, тем больше нужны силовые тренировки, а не просто какой-то щадящий фитнес, где «ногой махнула, рукой тряхнула». Только силовые тренировки укрепляют кости и мышцы, добавила она.
По ее словам, сейчас много всяких возможностей по уходу за телом и лицом. Но она еще держится на аппаратном уходе.
«У меня не было ни одной пластической операции, поскольку мне пока все нравится в отражении в зеркале. Конечно, можно тут подрезать, здесь подтянуть, но от одной пластической хирургии человек моложе не станет. Без физической активности невозможно остаться молодым», — рассказала она.
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