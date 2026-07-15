Валерия: У меня не было ни одной пластической операции

«У меня не было ни одной пластической операции, поскольку мне пока все нравится в отражении в зеркале. Конечно, можно тут подрезать, здесь подтянуть, но от одной пластической хирургии человек моложе не станет. Без физической активности невозможно остаться молодым», — рассказала она.