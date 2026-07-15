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Юля Паршута высказалась о музыкантах, поющих под фонограмму: «Грустно»

Юля Паршута назвала печальным, что многие исполнители поют под фонограмму.

Источник: Комсомольская правда

Российская певица и актриса Юля Паршута дала интервью KP.RU в преддверии больших сольных выступлений. В нём она рассказала, среди прочего, каким огромным удовольствием для неё является пение вживую. А заодно поделилась грустью от того, что некоторые исполнители прибегают к фонограмме, а в иных жанрах без неё и вовсе невозможно.

«По моим наблюдениям, зритель уже начал разбираться, как артист поет: вживую или это запись. И тут важно мнение публики. Я за себя скажу: нет удовольствия больше, глубже и сильнее, чем петь вживую, что я и делаю. Для меня процесс творчества заключается в том, чтобы здесь и сейчас творить это волшебство, что, конечно, под фонограмму невозможно. Грустно, если надо разучивать фонограмму — где вдохнуть, где протянуть ноту, — такое выступление лишено энергии», — заявила певица.

Паршута отметила, что в некоторых проектах без фонограммы невозможно. Поэтому чем дальше — тем более ценны выступления и программы, где артисты поют вживую, по-настоящему.

Ранее KP.RU сообщил, что Паршута пока что не ищет отношений, потому что сконцентрирована на карьере.