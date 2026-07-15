«Вы удалены навсегда»: Юля Паршута рассказала, как ее забанили на сайте знакомств

Певица Юля Паршута поделилась забавной историей о поиске любви. В беседе с KP.RU звезда призналась, что мужчины редко подходят к ней в реальной жизни, из-за чего она однажды решила зарегистрироваться в популярном приложении для знакомств.
Однако онлайн-опыт Юли быстро закончился неожиданной блокировкой. Система посчитала профиль артистки фальшивкой:
«Когда нужно было отправить селфи, появилось окно: “Простите, вы удалены навсегда”. Приложение решило, что я клон (известной певицы). А я посчитала, что знакомства в сети — не мое», — рассказала она.
Теперь Юля полагается на судьбу и верит, что обязательно встретит «своего» человека. «Я интересная, глубокая, сложносочиненная, и, конечно, хотелось бы видеть рядом такую же глубокую душу. Надеюсь, мы друг друга дождемся», — добавила певица.
В интервью сайту KP.RU Юля также прокомментировала слухи о своих романтических отношениях с певцом Марком Тишманом. Артистка сообщила, что их знаменитая «игра в пару» изначально была лишь способом справиться с тяжелыми гастрольными буднями.