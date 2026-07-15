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Валерия раскрыла секрет своего питания для идеальной фигуры в 58 лет

Сегодня Валерия весит столько, сколько весила в 17 лет.

Источник: Комсомольская правда

Народная артистка РФ, певица Валерия в эксклюзивном интервью для KP.RU рассказала, как ей удется сохранять такую стройную фигуру в 58 лет.

«Не могу сказать, что у меня какая-то шедевральная талия. Да, я хорошо выгляжу, но не до такой степени, чтобы прямо все с ума сходили. И хочу сказать, что не совершаю никаких подвигов», — сказала артистка.

По ее словам, для нее сегодняшняя форма — это результат планомерных действий на протяжении многих лет. Ведь практически всю свою жизнь она находится в одной форме. И сегодня певица весит столько, сколько весила в 17 лет.

Она уточнила, что несколько лет тому назад познакомилась с нутрициологом, которая ей объяснила кое-что в питании. Следует съесть нужное количество белка для того, чтобы было из чего строить мышцы. Углеводы в организм «залетают» вообще без спроса. А вот с белком сложно, рассказала певица.

Артистка отметила, что точно так же сложно клетчатка попадает в организм, а ее нужно 30 граммов в день. А столько овощей никто не съедает. Огурцы и помидоры не в счет, потому что они водянистые, их нельзя считать за полноценную клетчатку. Приходится дополнительно ее принимать в виде псиллиума.

«Протеин у меня всегда есть. Я его добавляю в выпечку. Мы недавно делали творожные маффины без сахара, вместо муки — протеин. Ем все, просто научилась соблюдать правильные пропорции, те самые КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы. — прим. ред.). Но все равно нужен спорт. Не бывает чудес. Если человек худеет и не занимается, он будет худеть за счет мышц», — подчеркнула Валерия.

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