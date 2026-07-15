Валерия раскрыла секрет своего питания для идеальной фигуры в 58 лет

«Протеин у меня всегда есть. Я его добавляю в выпечку. Мы недавно делали творожные маффины без сахара, вместо муки — протеин. Ем все, просто научилась соблюдать правильные пропорции, те самые КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы. — прим. ред.). Но все равно нужен спорт. Не бывает чудес. Если человек худеет и не занимается, он будет худеть за счет мышц», — подчеркнула Валерия.