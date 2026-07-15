Юля Паршута рассказала, что ограбивших её преступников так и не поймали

Бывшая участница «Фабрики звёзд», певица Юля Паршута рассказала в большом интервью KP.RU, как идёт расследование громкого ограбления, которому она подверглась полтора года назад. Девушка призналась, что никаких результатов до сих пор не было — преступники на свободе, имущество вернуть не удалось.
«Мне ничего не вернули. Расследование не стало интенсивнее, оно как будто заморозилось. Ко мне больше никто не возвращался с вопросами, а тех, кто был в поле подозрения, к сожалению, даже не вызвали на допрос», — заявила Паршута.
По словам певицы, в конце-концов она приняла случившееся философски. Паршута пришла к мысли, что Бог и жизнь сами всегда воздадут людям по заслугам, и те, кто её ограбили, всё равно получат своё наказание, рано или поздно.
Ранее KP.RU сообщил, что в январе 2025 года в квартиру Паршуты влезли грабители: дождались, пока певицы не будет дома, вскрыли сейф и вынесли деньги с ценными вещами.