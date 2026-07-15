Просто используй фотошоп: Трамп нашёл необычный способ избавиться от Украины

Изображение было отредактировано. После обработки на карте рядом с рабочим столом Трампа оказалось изображение карты Западного полушария, причём территории Венесуэлы, Канады и Гренландии раскрашены в цвета американского флага. На оригинальном фото на это месте находилось изображение карты Украины, пишет финское издание Ilta-Sanomat.