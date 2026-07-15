Просто используй фотошоп: Трамп нашёл необычный способ избавиться от Украины

Президент США Дональд Трамп разместил в принадлежащей ему социальной сети Truth Social провокационный коллаж на основе фото, сделанного во время визита европейских лидеров и Владимира Зеленского в Вашингтон в 2025 году.
Изображение было отредактировано. После обработки на карте рядом с рабочим столом Трампа оказалось изображение карты Западного полушария, причём территории Венесуэлы, Канады и Гренландии раскрашены в цвета американского флага. На оригинальном фото на это месте находилось изображение карты Украины, пишет финское издание Ilta-Sanomat.
Отмечается, что Дональд Трамп никак не прокомментировал размещённый им в соцсети коллаж.
Напомним, недавно Трамп вновь заявил, что Гренландия должна контролироваться Соединенными Штатами, а не Данией.
Накануне Трамп заявил, что не будет вторгаться в Канаду, хотя ранее заявлял, что намерен сделать из неё 51-й штат США.
Также Трамп похвастался огромной прибылью от атаки США на Венесуэлу.