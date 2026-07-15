15 июля взрывные работы проведут на Торгашинском месторождении в Красноярске

Сегодня, 15 июля, на Торгашинском месторождении в Красноярске в очередной раз запланировано проведение взрывных работ​. Об этом горожан предупреждает главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города Красноярска. Проведение работ запланировано в промежутке с 12:00 до 17:00. В мэрии Красноярска предупреждают, что радиус опасной зоны при взрывных работах составляет 550 метров. А также напоминают значение и порядок звуковых сигналов, которыми сопровождается выполнение взрывов. первый сигнал «предупредительный» — один продолжительный — он подается при вводе опасной зоны; второй сигнал имеет значение «боевой» — два продолжительных — сигнализирует о проведении взрыва; третий сигнал обозначает «отбой» — три коротких — окончание работ.