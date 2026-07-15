Премии врачам Донецкой республики

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Два врача из ДНР награждены премиями Общероссийского Народного фронта на форуме «Все для Победы!».
Заслуженные награды хирургу из Горловки Александру Загребе и главврачу Амвросиевского реабилитационного центра Эдуарду Белецкому вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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