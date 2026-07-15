Рэпера Киевстонера могут заочно арестовать в России

По словам юриста, уголовное дело уже возбуждено, а обстоятельства предполагаемого преступления дают следствию основания объявить Васильева в розыск, заочно предъявить обвинение и обратиться в суд с ходатайством о его аресте. Кроме того, он не исключил, что рэпера могут включить в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.