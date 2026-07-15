Рэпера Киевстонера могут заочно арестовать в России

Украинский видеоблогер и рэпер Альберт Васильев, известный как Киевстонер, может быть заочно арестован в России. Такое мнение высказал адвокат Дмитрий Аграновский.
По словам юриста, уголовное дело уже возбуждено, а обстоятельства предполагаемого преступления дают следствию основания объявить Васильева в розыск, заочно предъявить обвинение и обратиться в суд с ходатайством о его аресте. Кроме того, он не исключил, что рэпера могут включить в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
— Есть все основания для того, чтобы следствие объявило Киевстонера в розыск, заочно предъявило обвинение и подало в суд ходатайство о его заочном аресте, — заявил Аграновский.
Адвокат Владимир Шелупахин также считает, что при наличии доказательств причастности к преступлению правоохранительные органы вправе объявить человека в розыск и добиваться его заочного ареста. Он отметил, что подобная практика уже применялась в отношении других представителей рэп-индустрии, передает ТАСС.
Утром 14 июля ФСБ сообщила о предотвращении массированной атаки дронов на предприятие оборонно-промышленного комплекса в Подмосковье. По данным правоохранителей, к организации теракта был причастен Киевстонер.
Позднее рэпер заявил, что отдыхает и играет в компьютерную игру Dota 2, а к «организации чего-либо» не причастен.