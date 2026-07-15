В Новосибирске девятилетней девочке удалили редкую опухоль размером с кулак

«Девочку будут наблюдать. Гистология доброкачественная, прогноз благоприятный. Тератомы в практике хирургического отделения нашей больницы встречаются редко, один раз в пару лет. Как правило, у детей тератомы выявляются в более раннем возрасте. Они могут быть разной локализации», — поделился Быков.