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Обломки БПЛА повредили жилые дома в Западном микрорайоне Ростова

В ночь на 15 июля Ростов-на-Дону снова подвергся атаке БПЛА. В Западном жилом массиве обломки повредили жилые дома, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В ночь на 15 июля Ростов-на-Дону снова подвергся атаке БПЛА. В Западном жилом массиве обломки повредили жилые дома, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В Железнодорожном районе повреждена кровля частного дома, без детонации. В Советском районе взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир жилого дома.

Пострадавших в обоих случаях нет. Эвакуация не потребовалась. Информация будет уточняться.

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