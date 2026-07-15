В МГУ создали алгоритм, повышающий надежность бортовых систем самолетов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова создали алгоритм, обеспечивающий точность и предсказуемость бортовых систем самолетов и другой техники. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Исследователи факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ предложили методику применения технологий безопасной компиляции для встроенных систем ответственного назначения. Подход позволяет учитывать требования безопасности при использовании современных компиляторов и снижать риски, связанные с оптимизацией программного кода. Разработка может применяться при создании и сертификации программного обеспечения для авиационных и других критически важных систем, где необходимы высокая надежность и предсказуемость работы», — сообщили в МГУ.
Авторы смогли адаптировать технологии оптимизации обработки данных к бортовым системам, работающим в реальном времени. Они решили проблему преобразования программного кода для повышения производительности системы, которая влияет на предсказуемость работы таких программ и усложняет процесс верификации.
«Результаты работы могут способствовать развитию технологий разработки надежного программного обеспечения для систем, работающих в условиях повышенных требований к безопасности», — пояснили в вузе.