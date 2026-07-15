В МГУ создали алгоритм, повышающий надежность бортовых систем самолетов

«Исследователи факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ предложили методику применения технологий безопасной компиляции для встроенных систем ответственного назначения. Подход позволяет учитывать требования безопасности при использовании современных компиляторов и снижать риски, связанные с оптимизацией программного кода. Разработка может применяться при создании и сертификации программного обеспечения для авиационных и других критически важных систем, где необходимы высокая надежность и предсказуемость работы», — сообщили в МГУ.