СГК увеличила выработку электроэнергии благодаря модернизации и уходу за оборудованием

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Запуск второго энергоблока и ремонтные программы на ТЭЦ Красноярского края позволили нарастить выработку энергии для развития Красноярского края.
Красноярская ТЭЦ-3 за 6 месяцев 2026 года увеличила выработку электроэнергии на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 518 до 743 млн кВт·ч. Ключевой вклад в увеличение мощности станции внес второй энергоблок, введенный в эксплуатацию вместе с современным электрофильтром в декабре 2025 года. Строительство установки, состоящей полностью из российских деталей, продолжалось 4 года. Объект высотой с 30-этажный небоскреб увеличил электрическую мощность станции на 185 МВт, тепловую — на 270 Гкал/ч.
Накануне в ходе совещания с руководством СГК по подготовке к отопительному сезону работу второго энергоблока Красноярской ТЭЦ-3 осмотрел глава Красноярска Сергей Верещагин. Участники встречи отметили особую роль оборудования в обеспечении потребностей города.
Олег Бубновский, генеральный директор Енисейской ТГК: «Запуск второго энергоблока — знаковое событие и для Красноярска, и для всей энергетики России. В 2025 году это был единственный в стране ввод в эксплуатацию генерирующего оборудования, построенного с нуля. Сегодня установка обеспечивает условия для расширения мощностей российской промышленности и придает импульс развитию Красноярска. Дополнительные киловатты от надежного источника открывают новые возможности для строительства нового жилья, социальных объектов».
Отметим, что увеличение выработки электроэнергии в этом году показывают и другие предприятия теплоэнергетики СГК в Красноярском крае. Так, Минусинская ТЭЦ в мае увеличила выработку электричества на 21,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года — с 37 до 45 млн кВт·ч. За первое полугодие 2026 года станция увеличила выработку электроэнергии на 3,5%. Флагман экологической модернизации предприятий — теплоэнергетики Красноярская ТЭЦ-1 — в мае продемонстрировал рост выработки электричества на 12,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. А в июне 2026 года производство электроэнергии на 8% нарастила Красноярская ТЭЦ-2.
Одна из причин повышения выработки этими предприятиями — внимательное отношение компании к обследованию и своевременному ремонту оборудования. Это позволяет продлевать срок службы узлов и сокращать простой оборудования.
В 2026 году СГК направляет на поддержание надежности и обновление оборудования ТЭЦ и ГРЭС Красноярского края 9,7 млрд рублей. Объем ремонтных программ по сравнению с 2025 годом увеличен на 15%. В этом году на красноярских ТЭЦ запланированы ремонты 46 котлов и 14 турбин. Уже выполнены ремонты 20 котлов и 4 турбин.
Отметим, рост выработки электричества сопровождается последовательным снижением нагрузки предприятий СГК на окружающую среду. Строительство новой дымовой трубы высотой 275 метров и установка 15 электрофильтров с эффективностью очистки свыше 99% на Красноярской ТЭЦ-1, закрытие 37 старых котельных с переводом их потребителей на мощности ТЭЦ привели к снижению выбросов в краевом центре на 9 300 тонн.
Системные меры компании по улучшению экологической обстановки в Красноярске подтверждаются оценками и экспертизой органов государственной власти. Согласно сводным расчетам Минприроды России от декабря 2025 года, ТЭЦ и котельные СГК в Красноярске исключены из основных загрязнителей приземного слоя воздуха в Красноярске.