СГК увеличила выработку электроэнергии благодаря модернизации и уходу за оборудованием

Отметим, что увеличение выработки электроэнергии в этом году показывают и другие предприятия теплоэнергетики СГК в Красноярском крае. Так, Минусинская ТЭЦ в мае увеличила выработку электричества на 21,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года — с 37 до 45 млн кВт·ч. За первое полугодие 2026 года станция увеличила выработку электроэнергии на 3,5%. Флагман экологической модернизации предприятий — теплоэнергетики Красноярская ТЭЦ-1 — в мае продемонстрировал рост выработки электричества на 12,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. А в июне 2026 года производство электроэнергии на 8% нарастила Красноярская ТЭЦ-2.