Федоров предложил на Матче года в перерывах играть юным хоккеистам

«В этом матче есть своя уникальность, и не спорю, это хорошая идея. Но мне кажется, будет интересно, если в перерыве на несколько минут на лед выйдут талантливые дети до 12 лет и покажут свой хоккей, сыграют в каждом перерыве по пять-семь минут, — сказал Федоров. — Самих ребят трогать в этой ситуации нет смысла, так как они хотят сконцентрироваться на хорошей, плотной, комбинационной игре для зрителей».