Федоров предложил на Матче года в перерывах играть юным хоккеистам

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Генеральный менеджер одной из команд на Матче года трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров предложил в перерывах мероприятия проводить игры с участием юных хоккеистов. Об этом он рассказал ТАСС.
Матч года пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене». Федоров является генменеджером команды Михаила Сергачева, за которую в том числе сыграет Александр Овечкин.
«В этом матче есть своя уникальность, и не спорю, это хорошая идея. Но мне кажется, будет интересно, если в перерыве на несколько минут на лед выйдут талантливые дети до 12 лет и покажут свой хоккей, сыграют в каждом перерыве по пять-семь минут, — сказал Федоров. — Самих ребят трогать в этой ситуации нет смысла, так как они хотят сконцентрироваться на хорошей, плотной, комбинационной игре для зрителей».
Состав команд Сергачева и Артемия Панарина стал известен по итогам прошедшего в понедельник драфта. Прошлогодняя встреча, в которой игроки были поделены на тех, кто выступает в Национальной хоккейной лиге и Континентальной хоккейной лиге, завершилась победой первых со счетом 15:3.
«Если отталкиваться от прошлогоднего матча, то формирование состава через драфт — это хороший формат. Особенно для молодых ребят — им поиграть с энхаэловцами — это большой задел, думаю, это будет им интересно, очень полезный опыт», — отметил Федоров.