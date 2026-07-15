В Центр воспроизводства Московского зоопарка поступили птенцы рыбного филина

По его словам, в Московском зоопарке работа ведется с птицами островной популяции, которая насчитывает всего 200 особей в мире. Главной сложностью является отсутствие методики содержания, поскольку данный вид до настоящего времени не содержался в зоопарках. Собеседник подчеркнул, что главная задача специалистов Центра — подобрать условия для комфортного проживания этих птиц. Всего на данный момент в Центре содержится 11 рыбных филинов.