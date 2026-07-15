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В Центр воспроизводства Московского зоопарка поступили птенцы рыбного филина

В зоопарке заявили, что птицы проходят адаптацию в индивидуальных вольерах под наблюдением специалистов.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Три птенца рыбного филина, одной из редчайших птиц в мире, поступили в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Филины проходят адаптацию в индивидуальных вольерах под наблюдением специалистов, сообщили ТАСС в пресс-службе зоопарка.

«В рамках Программы по сохранению рыбного филина в Центр поступили три птенца одной из самых редких птиц мира. На данный момент филины проходят адаптацию в индивидуальных вольерах под пристальным наблюдением специалистов. Пока не придумали окончательный вариант, имена птенцов — это названия месторасположения гнезд на острове Кунашир — Мостовая, Домосево и Серебряный ручей», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в Московском зоопарке работа ведется с птицами островной популяции, которая насчитывает всего 200 особей в мире. Главной сложностью является отсутствие методики содержания, поскольку данный вид до настоящего времени не содержался в зоопарках. Собеседник подчеркнул, что главная задача специалистов Центра — подобрать условия для комфортного проживания этих птиц. Всего на данный момент в Центре содержится 11 рыбных филинов.

«Уже сформировано несколько пар рыбных филинов. Что особенно приятно — самые старшие пары в этом году проявляли активное брачное и гнездовое поведение. Филины “пели” дуэтом, происходило ритуальное кормление — самец приносил самке рыбу для скрепления их союза, самка проводила много времени в гнездовом ящике, а самец ее кормил и охранял гнездо», — рассказала ТАСС гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.