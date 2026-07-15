Пермский «Молот» сможет войти в КХЛ после завершения стройки ледовой арены

По его словам, вступлению в КХЛ должен предшествовать большой анализ. «Чтобы приступить к поиску спонсора или генерального партнера, я должен быть уверен, что состав не подведет. Хотя уверен, что все болельщики хотели бы видеть “Молот” в КХЛ, и я бы этого хотел, но надо быть реалистами. В один момент этого не произойдет, но стремиться к этому надо», — сказал глава региона.