В Екатеринбурге ради «Царских дней» перекроют несколько улиц

В Екатеринбурге ради «Царских дней» 16 и 17 июля введут временные ограничения движения. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. Так, с 0:00 до 5:00 16 июля перекроют участок улицы Царская, от Первомайской до Дзержинского.
— 16 июля в 23:30 на площади перед Храмом-Памятником на Крови будет проходить Божественная литургия, которая продлится до 02:30 17 июля. После службы состоится Большой крестный ход до монастыря в урочище Ганина Яма, — пояснили в Госавтоинспекции.
17 июля с 2:30 до 8:00 движение ограничат для всех видов транспорта на 12-ти участках. Ознакомится с перекрытиями можно на фото ниже.
Кроме того, с 5:00 до 10:00 из-за движения колонны будет закрыт участок ЕКАД с 41-го по 57-й километр. Водители смогут объехать зону перекрытия по трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.
— Ограничения будут действовать до завершения мероприятий и сниматься поэтапно по мере прохождения колонны, — отметили в Госавтоинспекции.
Автомобилистов попросили заранее планировать свой маршрут с учетом всех перекрытий.