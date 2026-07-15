В Екатеринбурге ради «Царских дней» перекроют несколько улиц

— 16 июля в 23:30 на площади перед Храмом-Памятником на Крови будет проходить Божественная литургия, которая продлится до 02:30 17 июля. После службы состоится Большой крестный ход до монастыря в урочище Ганина Яма, — пояснили в Госавтоинспекции.