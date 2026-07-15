Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный водитель из Хабаровска получил 5 лет за смертельное ДТП

Мужчина превысил скорость, потерял управление автомобилем и лишил жизни пассажира. Суд также запретил ему садиться за руль.

В Хабаровске вынесли приговор 40-летнему водителю, по вине которого в ДТП погиб пассажир. Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

Суд установил, что авария произошла в августе 2025 года на улице Партизанской в Хабаровске. Мужчина, находясь за рулём автомобиля Toyota Crown в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и не справился с управлением.

Машина выехала за пределы дороги, врезалась в бетонный столб и после столкновения перевернулась на крышу. Пассажир получил тяжёлые травмы и скончался на месте происшествия.

В ходе судебного заседания водитель полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Также он возместил потерпевшей стороне материальный и моральный вред — 450 тысяч рублей.

С учётом позиции государственного обвинителя Краснофлотский районный суд Хабаровска назначил мужчине наказание в виде 5 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.