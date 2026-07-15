В интересах жителей края. Председатель Заксобрания подвёл итоги IV созыва

9 июля завершилась сессионная работа четвёртого созыва Законодательного собрания Красноярского края. Минувший пятилетний период был непростым, но плодотворным.
О сложностях, с которыми успешно справился регион, и приоритетах, стоявших перед законодателями, рассказал спикер краевого парламента Алексей Додатко.
В активном диалоге.
Светлана Луговая, krsk.aif.ru: Работа четвёртого созыва Законодательного собрания началась в 2021 году и проходила в непростое время. Что помогало краевым парламентариям действовать слаженно и эффективно?
Алексей Додатко: Начиная с пандемии вызовы времени были беспрецедентными. Несмотря на многопартийность парламента Красноярского края, подавляющее большинство депутатов отнеслись к новым реалиям ответственно: разные партийные подходы, скорее, обогащали наши решения, чем служили препятствием. Столкнувшись с не имеющими аналогов вызовами, мы всячески вовлекали в диалог общество: предпринимательские объединения, различные организации, волонтёрское движение, экспертов. Такое взаимодействие гарантировало, что мы сможем сформулировать решения, и они будут приняты обществом в качестве рабочего инструмента.
— Что стало результатом такой сплочённой работы?
— Нам удалось не просто удержать бюджет региона на уровне, гарантирующем социальные обязательства, строительство и ремонт соцобъектов, по большому счёту, мы сохранили стратегию развития края.
— В 2025 году в регионе начали формировать новую систему местного самоуправления. Какие промежуточные итоги можно подвести сегодня?
— Работа, направленная на повышение эффективности системы местной власти, в самом разгаре. Задача сегодня стоит не в переименовании, а в том, чтобы обеспечить власти на местах возможность под свою ответственность, исходя из своего видения приоритетов, решать вопросы местного значения.
Сейчас идёт активная работа по уточнению полномочий и формированию инструментов финансирования. Мы взаимодействуем и с правительством, и с местным самоуправлением. В этом уникальная роль парламента как представительного органа.
В приоритете — люди.
— В чём особенность бюджета Красноярского края?
— Более половины бюджета — 65% — носит социальный характер. Это заложено в качестве одного из принципов формирования краевого бюджета.
— Что входит в эти цифры?
— Зарплата работников бюджетной сферы, включая профессии, без которых сложно представить себе жизнь общества. Финансирование целевой подготовки специалистов, наши краевые ежемесячные доплаты, субсидия в сфере ЖКХ, система «полярок» для арктических территорий, многомиллиардная программа льготного лекарственного обеспечения людей, которые нуждаются в поддержке.
Это и наши новые школы, и восстановленная программа строительства детских школ искусств, и многое-многое другое. Мы следуем в русле национальных проектов, а также реализуем уникальные краевые наработки: такие, как программа модернизации библиотек или проекты в сфере молодёжной политики.
У нас действует целая региональная межведомственная программа «Сибирское долголетие», в рамках которой люди старшего возраста могут реализовать свои интересы в сфере здравоохранения, культуры и спорта. Например, было принято решение о введении государственных сертификатов на занятия физкультурой и спортом для людей пожилого возраста. Порядка двух с половиной тысяч человек уже воспользовались сертификатом на занятия в бассейнах и физкультурных группах. Мы стремимся сделать нашу социальную политику максимально адресной, справедливой и проактивной.
Законы, нужные обществу.
— Сфера социальных услуг приобретает проактивный характер, и краевой парламент активно участвует в этом процессе. Бумажной волокиты будет меньше?
— Абсолютно точно. Первые решения заставили перенастроить логику всей системы социальных служб. Это требовало не только выработки алгоритма, но и его описания в виде закона. Нужно было и мышление менять: специалисты не должны ждать, пока им передадут документы. Чем больше мы нарабатывали решённых кейсов, тем проще давался нам следующий шаг.
Цифровая структура за это время подтянулась, и наше внутреннее ведомственное взаимодействие во многом оцифровано. Есть и узкие места: взаимодействие с федеральными органами, необходимость оцифровать муниципальные услуги — это мы недавно обсуждали.
— Поддержание связи с жителями региона — одна из важнейших задач для краевого парламента.
— Интересы людей являются для нас системообразующими, ключевыми при принятии решения. Законы о самокатах и собаках-поводырях — тому примеры. Обсуждая столь чувствительные общественно значимые темы, мы не делаем это за закрытыми дверями. В частности, о том, что субсидия на содержание собаки-поводыря не покрывает расходы на её содержание, шла речь на заседании краевой организации Всероссийского общества слепых. Мы широко вовлекаем в дискуссию экспертов, представителей общественных организаций и стараемся в законе сформулировать ту позицию, которая отражает интересы большей части общества. Подводя итог работы созыва, можно сказать, что нам удалось сформировать очень конструктивную, здоровую атмосферу, в которой функционирует краевой парламент.
Государственный подход к работе.
За пятилетний период работы IV созыва депутаты подготовили и приняли 957 законов и свыше 3,5 тыс. постановлений, провели около тысячи заседаний комитетов — каждое десятое прошло в выездном формате, рассмотрели более 11 тысяч вопросов, приняли участие в десяти публичных слушаниях.
«Визитной карточкой созыва стало умение находить компромиссы по сложным вопросам, несмотря на то, что парламент региона является одним из наиболее многопартийных», — подчеркнул председатель Заксобрания Алексей Додатко на итоговом заседании. Парламентарии оперативно реагировали на острые, быстро меняющиеся вызовы времени и действовали максимально эффективно. Среди результатов консолидированной работы — блок налоговых решений в период пандемии, создание новых инструментов госпомощи для пострадавших от пожаров, всесторонняя поддержка участников СВО и членов их семей.
Присутствовавший на заседании губернатор Красноярского края Михаил Котюков поблагодарил депутатов за многолетнюю совместную работу. Глава региона отметил, что четвёртый созыв столкнулся с беспрецедентными испытаниями — от пандемии до западных санкций, но не дрогнул под их прессом и продемонстрировал умение находить достойные выходы даже из самых сложных ситуаций.
«Перед лицом внешних угроз мы проявили сплочённость. В моменты, требовавшие принципиальных решений, депутаты всех фракций умели отложить политические разногласия ради общих ценностей и интересов жителей Красноярского края. Парламент продемонстрировал по-настоящему государственный подход к работе», — отметил Михаил Котюков.