В интересах жителей края. Председатель Заксобрания подвёл итоги IV созыва

— Интересы людей являются для нас системообразующими, ключевыми при принятии решения. Законы о самокатах и собаках-поводырях — тому примеры. Обсуждая столь чувствительные общественно значимые темы, мы не делаем это за закрытыми дверями. В частности, о том, что субсидия на содержание собаки-поводыря не покрывает расходы на её содержание, шла речь на заседании краевой организации Всероссийского общества слепых. Мы широко вовлекаем в дискуссию экспертов, представителей общественных организаций и стараемся в законе сформулировать ту позицию, которая отражает интересы большей части общества. Подводя итог работы созыва, можно сказать, что нам удалось сформировать очень конструктивную, здоровую атмосферу, в которой функционирует краевой парламент.