На Обходе Красноярска строят шлюз из Солонцов к Дрокино

В краевом Управлении автодорог рассказали о ходе реконструкции транспортной развязки на Обходе Красноярска.
На сегодняшний день там демонтировали часть временного объезда и устраивают земполотно для трассы, которая обеспечит выезд из Солонцов на Северное шоссе в сторону Дрокино. Скоро этот процесс завершат и приступят к устройству асфальтобетонного покрытия.
«На основном направлении на закрытой половине трассы выполнены работы по поднятию земполотна, с сегодняшнего дня подрядчик приступит к укладке асфальтобетонного покрытия. По планам, к концу июля запустить движение по закрытым петле и шлюзу. Затем специалисты приступят к очередному этапу, закрыв движение на шлюзе с Северного шоссе в Солонцы и разворотной петле с проспекта Котельникова на Северное шоссе», — рассказали в КрУДор и поделились фотографиями с места.
Напомним, реконструкция транспортной развязки на трассе Обход Красноярска стартовала в 2025 году с выноса инженерных сетей и сноса старой АЗС. Основную работу выполнят в текущем сезоне. Проект включает расширение путепровода над проспектом Котельникова, обустройство тротуаров, барьерных ограждений и пешеходной дорожки между поселками Новалэнд и Солонцы. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», проектировщик — ООО «Дорпроект», подрядчик — ООО «НБС-Сибирь». Завершить реконструкцию Обхода Красноярска планируется осенью 2027 года.