На Обходе Красноярска строят шлюз из Солонцов к Дрокино

«На основном направлении на закрытой половине трассы выполнены работы по поднятию земполотна, с сегодняшнего дня подрядчик приступит к укладке асфальтобетонного покрытия. По планам, к концу июля запустить движение по закрытым петле и шлюзу. Затем специалисты приступят к очередному этапу, закрыв движение на шлюзе с Северного шоссе в Солонцы и разворотной петле с проспекта Котельникова на Северное шоссе», — рассказали в КрУДор и поделились фотографиями с места.