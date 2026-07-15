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В Белом доме обсудили атаки на Иран: Трамп готов к эскалации в войне с Тегераном

Axios узнал про разговор Трампа с чиновниками США о расширении ударов по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп 14 июля провел совещание с чиновниками из своей администрации. Они обсудили расширение масштаба ударов по Ирану. По версии портала Axios, разговор доказывает готовность президента США к эскалации в войне с Тегераном.

Источник утверждает, что американцы наносят удары с целью добиться от Ирана уступок в возможном соглашении с США. Поэтому Вашингтон намерен усилить атаки в районе Ормузского пролива.

«Трамп, по всей видимости, готов к эскалации в войне с целью нанесения иранскому режиму ущерба, достаточного для того, чтобы он открыл Ормузский пролив», — говорится в материале.

В Вашингтоне между тем дорабатывают законопроект по антироссийским санкциям. Дональд Трамп допустил внесение в документ Ирана и движения «Хезболла».

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