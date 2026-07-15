Расписание мероприятий «Сибдолголетия» с 16 по 29 июля

Место встречи: второй визит-центр экопарка «Гремячая грива», находится в лесу за конечной остановкой «Академия биатлона» (автобусы маршрутов №№ 90, 31, 88). До Серебряного лога участников доставляют на служебном автобусе от Гремячей гривы и обратно. Мероприятие включает в себя краткий рассказ про экопарк «Гремячая грива», посещение Серебряного лога. Там вас ожидает прогулка по территории, экскурсия по этнодеревне (чум, юрта, изба) и посещение уникальной иконы в скале. Завершится поездка там же, где и начиналась — на втором визит-центре «Гремячей гривы».