Расписание мероприятий «Сибдолголетия» с 16 по 29 июля

На портале цифровых сервисов «Край24» уже появились интересные оздоровительные и культурные мероприятия, на которые можно попасть бесплатно в рамках движения «Сибирское долголетие».
Познавательная программа «История Успенского мужского монастыря г. Красноярска».
Программа включает в себя лекцию-беседу с элементами демонстрации зданий монастырского комплекса и посещения православных храмов Всецарица и Успения Божией матери. Участники посетят уличную экспозицию, посвящённую археологическому изучению подворья объекта культурного наследия регионального значения «Летний дом Архиерея» (1879−1883 гг.). В конце будет показан документальный фильм «Сибирская Лавра».
22.07.2026 в 14:00.
Красноярск, ул. Лесная, 55а, стр. 3. Культурно-исторический центр «Успенский».
Прогулка с врачом.
Лекция-беседа со специалистом. Для прогулки на улице не забудьте головные уборы, а в случае плохой погоды беседа состоится в помещении. Дополнительная информация по телефону 202−59−32.
22.07.2026 в 15:30.
Красноярск, пр. Мира, 7а. Красноярский краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики.
Клуб трансформационных игр.
Трансформационная игра — это безопасный психологический тренажёр, который помогает увидеть ваши жизненные сценарии, найти ответы на сложные вопросы и преодолеть внутренние барьеры в тёплой, поддерживающей обстановке. Ведущая Нина Горелова, сертифицированный игропрактик Международной школы игропрактики, 30 лет проработала в медицине и за это время поняла главное: человеку очень важно, чтобы рядом был кто-то, кто умеет слушать, поддерживать и создавать безопасное пространство.
20.07.2026 в 08:00.
Красноярск, пр. Мира, 7а, пом. 501. Центр Сибирского долголетия.
Прогулка-экскурсия по Серебряному логу с посещением этнодеревни (служебный автобус).
Место встречи: второй визит-центр экопарка «Гремячая грива», находится в лесу за конечной остановкой «Академия биатлона» (автобусы маршрутов №№ 90, 31, 88). До Серебряного лога участников доставляют на служебном автобусе от Гремячей гривы и обратно. Мероприятие включает в себя краткий рассказ про экопарк «Гремячая грива», посещение Серебряного лога. Там вас ожидает прогулка по территории, экскурсия по этнодеревне (чум, юрта, изба) и посещение уникальной иконы в скале. Завершится поездка там же, где и начиналась — на втором визит-центре «Гремячей гривы».
16.07.2026 в 14:30.
Красноярск, пр. Свободный, 82, стр. ½. Второй визит-центр экопарка «Гремячая грива».
Прогулка по территории экопарка «Юдинская долина» (служебный автобус от Гремячей гривы и обратно).
Место встречи: второй визит-центр экопарка «Гремячая грива», находится в лесу за конечной остановкой «Академия биатлона» (автобусы маршрутов №№ 90, 31, 88). Расстояние: от 1 до 3 км. Мероприятие включает в себя краткий рассказ про экопарк и прогулку по удобному маршруту (всего 3 маркированных маршрута: 3,2 км, 2 км, 1,5 км).
27.07.2026 в 10:00.
Красноярск, пр. Свободный, 82, стр. ½. Второй визит-центр экопарка «Гремячая грива».
Мастер-класс по печатной графике «Зоография: искусство зооморфного оттиска».
Занятие проводится под руководством художника. Участники познакомятся с музейной коллекцией линогравюр, узнают о разных формах эстампа и о применениях его техник в повседневной жизни, а также на специальной цветной бумаге и прижимном пресс-станке выполнят по три оттиска гравюры в чёрном цвете.
17.07.2026 в 16:00.
Красноярск, пр. Металлургов, 13а, «Арт-галерея 13-А».
Виртуальный концертный зал. Рахманиновские дни.
Запись от 2 апреля 2026 года из Концертного зала имени П. И. Чайковского. Участники: Московский государственный академический симфонический оркестр, дирижёр Иван Никифорчин. Алексей Мельников, фортепиано. В программе: С. В. Рахманинов. Каприччио на цыганские темы: симфоническая поэма, соч. 12; Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром, соч. 43; Симфония № 3 ля минор, соч. 44.
16.07.2026 в 18:00.
Красноярск, ул. К. Маркса, д. 114. Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края, ауд. 38.
Мастер-класс по работе с ЕЦП для граждан старшего поколения.
Мастер-класс поможет найти ответы на вопросы по работе на платформе, при изучении порядка оказания услуг в электронном виде, найти ответы на вопросы по созданию резюме и раскрыть другие темы.
23.07.2026 в 10:00.
Красноярск, ул. Семафорная, 433/2. Отдел занятости населения по Кировскому и Ленинскому районам г. Красноярска.
Ярмарка вакансий.
Мы поможем найти работу по душе или понять в каком направлении развиваться. Это мероприятие даёт шанс и работникам, и работодателям определиться с запросами и заключить взаимовыгодные соглашения.
28.07.2026 в 10:00.
Красноярск, ул. Семафорная, 433/2. Отдел занятости населения по Кировскому и Ленинскому районам г. Красноярска.
Показ художественного фильма «Папа может», 2025, Россия, 6+
20 лет семейной идиллии рушатся в одно мгновение, когда Виктор называет заботы жены по дому нехитрыми. В ответ Вера, забывшая о карьере юриста ради семьи, объявляет забастовку и улетает на Мальдивы. Оставшись один с четырьмя детьми и собакой, успешный топ-менеджер быстро понимает, что хаос семейного быта — это испытание, к которому никакие бизнес-стратегии не готовят. Его уверенность тает с каждым новым детским вопросом и горой немытой посуды.
29.07.2026 в 17:00.
Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 100 В. Дом дружбы народов «Родина».