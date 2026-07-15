Ликсутов рассказал, каким он видит транспорт Москвы в будущем

Ранее Ликсутов сообщал ТАСС, что смертность в ДТП на дорогах Москвы снизилась в два раза за последние одиннадцать лет, а количество угонов сократилось в 30 раз. Кроме того, за первые пять месяцев 2026 года количество смертельных случаев в результате ДТП на МКАД сократилось более чем вдвое по сравнению с тем же периодом 2025 года. В этом 2026 на магистрали погибли восемь человек, тогда как за аналогичный период 2025 года было зарегистрировано 18 случаев гибели.