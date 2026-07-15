Ликсутов рассказал, каким он видит транспорт Москвы в будущем

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил в интервью ТАСС, что видит транспорт будущего в развитых беспилотных технологиях и безопасных дорогах с нулевой смертностью.
«Есть путь, который мы должны пройти с точки зрения создания беспилотного транспорта. Это большое количество экспериментов, большое количество пилотных поездок, чтобы убедиться, что транспорт этот безопасный. Если можно было бы сразу же шагнуть в будущее, убедиться, точно знать, что беспилотный транспорт безопасный, удобный, надежный, то, конечно, хотелось бы этот путь сделать короче. Но придется все-таки его пройти от начала до конца с большим количеством пилотных поездок и доработок всей этой транспортной системы», — сказал он.
Также заммэра хотел бы, чтобы «количество аварий на дорогах Москвы еще больше снижалось». «И чтобы смертность на дорогах города тоже снижалась. Это мое личное большое пожелание», — заключил собеседник агентства.
Ранее Ликсутов сообщал ТАСС, что смертность в ДТП на дорогах Москвы снизилась в два раза за последние одиннадцать лет, а количество угонов сократилось в 30 раз. Кроме того, за первые пять месяцев 2026 года количество смертельных случаев в результате ДТП на МКАД сократилось более чем вдвое по сравнению с тем же периодом 2025 года. В этом 2026 на магистрали погибли восемь человек, тогда как за аналогичный период 2025 года было зарегистрировано 18 случаев гибели.