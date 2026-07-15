В Калининградской области в среду потеплеет до +26

Днём в Калининграде и по области температура составит +22…+24°C, а в континентальной части региона местами потеплеет до +25…+26°C. На побережье будет немного прохладнее — до +20…+22°C. В областном центре и по региону прогнозируют переменную облачность, у моря — малооблачную погоду, без существенных осадков.